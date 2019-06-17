Структуры Потанина и Бачина вложат 15 млрд рублей в туризм на Камчатке

Они построят там туристический кластер "Парк "Три вулкана""

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры председателя совета директоров девелоперской группы компаний "Агранта" Сергея Бачина зарегистрировали ООО "Парк "Три вулкана"" для создания туристического кластера на Камчатке. Инвесторы готовы вложить в проект 15 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в "Интерросе".

Их деньги пойдут на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов.

"Интеррос" получил в новой компании 70%, структуры Бачина - 30%, Бачин возглавил ее совет директоров. Мастер-план проекта должен быть подготовлен до конца 2019 года.

Общую стоимость кластера оценили примерно в 39,2 млрд рублей. Речь идет о территории в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту. У сопки Горячей будет построен курорт с 1000 гостиничных номеров, 17 километрами горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Всего там построят 12 объектов, основным из которых станет геопарк "Вулкан Мутновский".

По словам Бачина, которые приводит его пресс-служба, в парке туристы будут получать "опыт, аналогичный посещению Исландии и парка Йеллоустоун, при этом Камчатка предлагает куда большее природное разнообразие". Владельцы проекта рассчитывают, что ежегодно парк будет принимать больше 400 тысяч человек.

В 2024 году парк посетят 170 тысяч человек, а к 2037 году его посещаемость вырастет до 460 тысяч туристов в год. За счет этого экономика Камчатки за эти годы получит более 135 млрд рублей дополнительных доходов.

Сергей Бачин курирует несколько крупных проектов в сфере туризма. Среди них - горный курорт "Роза Хутор" в Сочи, курорт "Завидово" в Тверской области, курорт "Ярославское взморье" в Ярославской области.