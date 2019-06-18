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Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после резкого падения накануне, вызванного неопределенностью относительно даты следующего заседания ОПЕК.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,05 (0,08%) - до $60,89 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $1,07 (1,73%) и составляла на закрытие $60,94 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,05 (0,1%) - до $51,88 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,58 (1,1%), до $51,93 за баррель.

В понедельник министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК, на котором будет обсуждаться решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении нефтедобычи.

"В настоящее время 176-е заседание ОПЕК планируется провести в изначально назначенную дату 25 июня, и я не согласен с изменением даты на 3 и 4 июля из-за занятости", - передает агентство Shana слова Зангане по итогам встречи с министром энергетики России Александром Новаком.

Иран на данный момент является единственной страной, которая выступает против переноса даты летней встречи стран ОПЕК с 25 июня на начало июля. Просьба о переносе встречи исходила от России, страны-производителя из не-ОПЕК, которая оказывает существенное влияние на коалицию в течение почти трех лет.

При этом иранский министр отметил, что Иран одобрит перенос сроков предстоящей встречи картеля только в том случае, если она будет перенесена на 10, 11 или 12 июля.

"Нефтяной рынок испытывает давление из-за неспособности ОПЕК четко заявить о продлении ограничений на добычу", - говорит старший рыночный стратег Oanda Эд Мойя.

нефть Brent

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