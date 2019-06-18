Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,03-0,2%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,2%, при этом упали на 5% акции "Новолипецкого металлургического комбината" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2733,48 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1338,88 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 64,25 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-5%, до 172,9 рубля; дивиденды за I квартал - 7,34 рубля на акцию), "Россетей" (-1,3%), "Мечела" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), АФК "Система" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+1%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (+0,3%).

Индексы в США в понедельник подросли на 0,1-0,6%, инвесторы оценивали статданные из США в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) 18-19 июня.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории.

Столь слабые статданные могут стать еще одним аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики в США, полагают эксперты.

На текущей неделе состоятся заседания сразу трех ведущих центробанков мира - Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла рынок ждет едва ли не больше, чем решения ЦБ по ставке, которая, по прогнозам экспертов, будет оставлена на прежнем уровне 2,25-2,5%. Ожидается, что глава ФРС вновь подтвердит, что руководство ЦБ готово принять меры по стимулированию рынка в случае появления сигналов, что торговый конфликт США с Китаем негативно сказывается на американской экономике.

Хотя текущий прогноз руководства ФРС не предусматривает изменения базовой процентной ставки в США в 2019 году, рынок ожидает одного-двух снижений ставки. По мнению многих экспертов крупнейших банков Уолл-стрит, Федрезерв пойдет на смягчение ДКП, чтобы поддержать американскую экономику на фоне глобальных торговых и макроэкономических рисков.

Между тем негативным фактором для мировых рынков стали заявления главы министерства торговли США Уилбура Росса о том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня едва ли удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.

Во вторник проседает фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite снижается в пределах 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%).

Нефть утром во вторник продолжает сползать вниз из-за неопределенности относительно даты следующего заседания ОПЕК; цена Brent на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому составила $60,55 за баррель (-0,6% и -1,7% накануне), августовская цена WTI - $51,87 за баррель (-0,6% и -1,1% в понедельник).

В понедельник министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК, на котором будет обсуждаться решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении нефтедобычи.

"В настоящее время 176-е заседание ОПЕК планируется провести в изначально назначенную дату 25 июня, и я не согласен с изменением даты на 3 и 4 июля из-за занятости", - передает агентство Shana слова Зангане по итогам встречи с министром энергетики России Александром Новаком.

Иран на данный момент является единственной страной, которая выступает против переноса даты летней встречи стран ОПЕК с 25 июня на начало июля. Просьба о переносе встречи исходила от России, страны-производителя из не-ОПЕК, которая оказывает существенное влияние на коалицию в течение почти трех лет.

При этом иранский министр отметил, что Иран одобрит перенос сроков предстоящей встречи картеля только в том случае, если она будет перенесена на 10, 11 или 12 июля.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, российский рынок начал проявлять чувствительность к нервозности мировых инвесторов, что отчасти связано с признаками перекупленности - индексы МосБиржи и РТС продолжают торговаться неподалеку от максимумов, обновленных в минувшую пятницу.

Нефть после двух дней восстановления возобновила снижение, Brent пытается нащупать новую зону комфорта в районе психологически важного уровня $60 за баррель. Несмотря на сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, трейдеры по-прежнему предпочитают избавляться от фьючерсов на росте. Это говорит о том, что на рынке перевешивают опасения за перспективы мирового спроса, которые затмевают даже поступающие намеки на продление сделки ОПЕК+. Учитывая такие пессимистичные настроения, для полноценного и более устойчивого отскока игрокам потребуется мощный "бычий" катализатор, которых пока не наблюдается на горизонте.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в течение дня возможно продолжение консолидации по индексу РТС, который вышел к уровням, соответствующим периоду пятилетней давности. Активность на рынках в целом сократилась в преддверии объявления итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (в среду вечером) и сопутствующего комментария главы ФРС, в котором могут найтись указания на планы по снижению базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июньском заседании представляется маловероятным, но нельзя полностью исключать и такой сценарий). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 64-64,5 руб., основания для повышения волатильности могут появиться после подведения итогов заседания ФРС США.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, торговля на мировых площадках с начала недели проходит в слабоактивном режиме, поскольку инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва. Июньское заседание будет сопровождаться обновленными прогнозами FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям, следовательно, любые изменения "точечной диаграммы" будут приковывать пристальное внимание. При этом на текущий момент рынки уже в серьезной степени "заложились" на скорое снижение ставок - согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок оценивает вероятность ее снижения в 80% уже на июльском заседании.

Тема торговых противоречий между США и Китаем пока временно отошла на второй план, тем не менее, полностью с радаров не пропала. Отношения между странами остаются напряженными, а отдельные представители бизнеса дают свои оценки, как их компании пострадают от торгового и санкционного конфликта. Основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй накануне публично заявил, что компания готовится к падению поставок смартфонов за рубеж на 60% с учетом запрета на предоставление обновлений для Android и приложений Google, соответственно, выручка может сократиться на $30 млрд в ближайшие два года. Китайские государственные СМИ также обвиняют Штаты и в поддержке протестных настроений в Гонконге, что вряд ли серьезно влияет на вероятность успешных торговых переговоров, но оказывает локальное давление с точки зрения сантимента. Скорее всего, до саммита G20 в Осаке 28-29 июня прорывных заявлений относительно перспектив торговой сделки между странами не будет, а риторика сторон на саммите, возможно, позволит сделать предположения на более длительный горизонт.

На российском рынке акций динамика ликвидных бумаг в последние дни явно не однородна. В большинстве случаев в лидерах находятся акции с привлекательной дивидендной доходностью (в первую очередь энергетический сектор, отчасти - строительный). Из отдельных историй можно отметить, что во вторник произошла дивидендная отсечка в акциях "Новолипецкого металлургического комбината". До заседания Федрезерва вероятна консолидация индекса МосБиржи вблизи текущих уровней, считает Поддубский.