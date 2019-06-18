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Рубль стабилен к бивалютной корзине перед решением ФРС США по ставке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Доллар немного снижается, евро повышается на Московской бирже во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия явной динамики на рынках валют emerging markets в ожидании решения ФРС США по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,2-64,32 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,25 руб. (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,2 руб. (+4,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,19 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,82 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,12 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,73 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного изменяется к доллару и евро на ожиданиях заседания ФРС США, итоги которого будут подведены в среду. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Кроме того, рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Негативным фактором для мировых рынков стали заявления главы министерства торговли США Уилбура Росса о том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня едва ли удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.

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Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после резкого падения накануне, вызванного неопределенностью относительно даты следующего заседания ОПЕК. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,67% - до $60,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,58% - до $51,87 за баррель.

В понедельник министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК, на котором будет обсуждаться решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении нефтедобычи. При этом иранский министр отметил, что Иран одобрит перенос сроков предстоящей встречи картеля только в том случае, если она будет перенесена на 10, 11 или 12 июля.

Иран на данный момент является единственной страной, которая выступает против переноса даты летней встречи стран ОПЕК с 25 июня на начало июля. Просьба о переносе встречи исходила от России, страны-производителя из не-ОПЕК, которая оказывает существенное влияние на коалицию в течение почти трех лет.

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