Киев отказался от "нулевого варианта" урегулирования спора с "Газпромом"

Такое предложение Алексей Миллер сделал "Нафтогазу" на переговорах в январе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" предлагает Украине "нулевой вариант" урегулирования судебных споров, сообщил начальник юридического департамента российской компании Сергей Кузнец на пресс-конференции во вторник.

Он рассказал, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер еще в январе на трехсторонних консультациях с участием Европейской комиссии предложил "Нафтогазу Украины" "нулевой вариант". Однако, по его словам, украинская сторона хочет сохранить свой выигрыш в деле о контракте на транзит и отказаться только от исков о будущем транзите.

"Алексей Борисович (Миллер) это озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам с "чистого листа". Но украинская сторона заявила, что хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения. Они говорят: давайте оставим как есть решение, которое вынесено в нашу пользу, а откажемся от наших будущих требований и заключим на их основе мировое соглашение" - сообщил Кузнец.

Под будущими требованиями "Нафтогаза" подразумевается иск от июля 2018 года с требованием о пересмотре тарифа на транзит газа через территорию Украины с 18 марта 2018 года и взыскании $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 года до окончания срока действия существующего контракта на транзит. "Но это напоминает анекдот про Винни-Пуха, который говорит: нам поровну прислали 10 апельсинов, свои 8 я уже съел", - сказал юрист.

Кузнец добавил, что "Газпром" готов при желании Киева обсуждать урегулирование спора на честных равноправных условиях, отметив, что пока условия для такой дискуссии не складываются.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции.

18 июня 2018 года Высокий суд Англии и Уэльса принял приказ об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса. Приказ был принят по просьбе "Нафтогаза Украины" в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

13 сентября 2018 года приказ был отменен под обязательство "Газпрома" не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского суда по транзитному контракту.