Поиск

Президент Молдавии попросит Россию о дополнительной скидке на газ

Игорь Додон также рассчитывает, что транзит газа через Украину не прекратится в 2020 году

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон попросит у руководства России дополнительную скидку на газ, чтобы не повышать тарифы для населения и иметь возможность "решать текущие проблемы". Он сказал об этом в эфире телеканала Moldova1.

Получить скидку он рассчитывает в ближайшие четыре-пять месяцев.

Также президент выразил надежду, что Россия договорится с Украиной о транзите газа и после 1 января 2020 года, когда истечет срок действующего контракта, Молдавия продолжит получать газ через Украину.

Газопровод Унгень - Кишинев, свяжет Молдавию с Румынией сможет начать работу только с 2021 года, предупредил Додон. "И то, это тоже может быть российский газ, который будет поступать в обход Украины, через Европу. Проблему газа нам нужно решать всерьез", - сказал он.

Контракт "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите российского газа действует до конца 2019 года. В апреле президент Владимир Путин предупредил, что если не будет новых договоренностей, транзит газа прекратится и тогда Украина не сможет закупать российский газ и по реверсу. В "Нафтогазе" намерены добиваться сохранения транзита после 2019 года, а для переговоров компания рассчитывает заручиться поддержкой международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.

Молдавия Игорь Додон Украина Газпром Нафтогаз Владимир Путин

Новости по теме

Новости

"Ъ" предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

"Ъ" предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Что случилось этой ночью: пятница, 12 июля

Палата конгресса США одобрила антироссийские санкции в военном бюджете

Палата конгресса США одобрила антироссийские санкции в военном бюджете

Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

Замглавы Пенсионного фонда России задержали по подозрению в коррупции

Замглавы Пенсионного фонда России задержали по подозрению в коррупции

Белоруссия собралась поднять тарифы на транспортировку нефти из РФ почти на 22%

Белоруссия собралась поднять тарифы на транспортировку нефти из РФ почти на 22%

ГМЦ Росстата возглавил бывший министр из Башкирии

Brent подорожала до $67,2 за баррель после вчерашнего скачка на 4,5%

Крупные банки настояли на увеличении комиссии за переводы в системе быстрых платежей

Крупные банки настояли на увеличении комиссии за переводы в системе быстрых платежей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');