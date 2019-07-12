Президент Молдавии попросит Россию о дополнительной скидке на газ

Игорь Додон также рассчитывает, что транзит газа через Украину не прекратится в 2020 году

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон попросит у руководства России дополнительную скидку на газ, чтобы не повышать тарифы для населения и иметь возможность "решать текущие проблемы". Он сказал об этом в эфире телеканала Moldova1.

Получить скидку он рассчитывает в ближайшие четыре-пять месяцев.

Также президент выразил надежду, что Россия договорится с Украиной о транзите газа и после 1 января 2020 года, когда истечет срок действующего контракта, Молдавия продолжит получать газ через Украину.

Газопровод Унгень - Кишинев, свяжет Молдавию с Румынией сможет начать работу только с 2021 года, предупредил Додон. "И то, это тоже может быть российский газ, который будет поступать в обход Украины, через Европу. Проблему газа нам нужно решать всерьез", - сказал он.

Контракт "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите российского газа действует до конца 2019 года. В апреле президент Владимир Путин предупредил, что если не будет новых договоренностей, транзит газа прекратится и тогда Украина не сможет закупать российский газ и по реверсу. В "Нафтогазе" намерены добиваться сохранения транзита после 2019 года, а для переговоров компания рассчитывает заручиться поддержкой международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.