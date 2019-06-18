Счетная палата не нашла в бюджете следов Фонда развития и "инфраструктурной ипотеки"

Глава ведомства Антон Кудрин предложил Госдуме разобраться, куда уйдут выделенные на Фонд деньги

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата не нашла в федеральном бюджете следов Фонда развития и "инфраструктурной ипотеки", о которых чиновники часто упоминали в 2017-2018 годах. Об этом в Госдуме заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин. Депутаты рассматривают в первом чтении поправки в бюджет 2019 года.

Кудрин напомнил, что при утверждении закона о бюджете много говорили о Фонде развития. "Он является частью федерального бюджета, на него специально были увеличены заимствования на 0,5% ВВП. И вместе с тем, порядок расходования до сих пор не определен. Минфин на комитете сказал, что они имеют право расходовать уже сейчас в этом виде. Тем не менее, я обращаю внимание, был запланирован в перечне нормативных актов специальный пункт для утверждения данного порядка", - сказал он.

"Законопроектом объем Фонда развития предусмотрен в 436,9 млрд рублей", - сказал Кудрин. По его словам, в разделе кодов бюджетной классификации при этом не предусмотрено раздельного учета средств фонда. Счетная палата уже обращала внимание, что расходы, предусмотренные за счет Фонда развития, не классифицированы, их аналитическое распределение не представлено и мониторинг затруднен.

Кудрин предложил депутатам разобраться, есть ли этот фонд в бюджете или нет. "Мы даже не можем вам представить, как он расходуется, хотя ему отводилась существенная роль в поддержке экономического роста. Если вы помните, даже говорилось о так называемой "инфраструктурной ипотеке". Сейчас следов в бюджете по нему даже не находим", - отметил глава Счетной палаты.

Глава Минфина Антон Силуанов ответил, что ведомство распределило Фонд развития по программам сразу, когда считало бюджет. "Его нет как "мешка"", - объяснил министр.