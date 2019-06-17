ВЭБу запланировали 300 млрд рублей господдержки в 2020-2022 годах

Об этом сообщил источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ может получить 300 млрд рублей субсидий на погашение внешнего долга в 2020-2022 годах , хотя изначально планировалось, что в 2020 и 2021 годах его господдержка будет урезана до 50 млрд рублей ежегодно. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Он сослался на материалы Минфина Минфина к заседанию правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. Ведомство предложило выделять госкорпорации ежегодно по 100 млрд рублей в виде субсидий на погашение внешнего долга.

Госкорпорация лишилась возможности рефинансировать внешний долг из-за секторальных санкций. В 2015-2016 годах ВЭБ столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и получил госпомощь сразу в нескольких формах, в том числе в виде субсидий в капитал.

В 2018 году ВЭБ получил из бюджета в виде субсидий на погашение внешнего долга 125,5 млрд рублей.

Действующий бюджет предполагает, что в 2019 году ВЭБ получит на эти цели от государства 94,55 млрд рублей (поправками в действующий бюджет эта сумма может быть увеличена на 3,1 млрд рублей), а в 2020 и 2021 годах - по 50 млрд рублей ежегодно.

Капитал ВЭБа за первый квартал 2019 года увеличился на 46,5 млрд рублей и на 31 марта составил 330,6 млрд рублей, сообщалось в отчете госкорпорации по МСФО. В первом квартале ВЭБу была предоставлена субсидия из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в размере 7,7 млрд рублей на компенсацию затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала, субсидия была отражена в составе уставного капитала.