Суд признал банкротом "Цимлянские вина"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ОАО "Цимлянские вина" (Ростовская область) и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком до 21 ноября 2019 года, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Конкурсным управляющим утвержден Антон Клочков (саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий). Его отчет по результатам процедуры назначен на 21 ноября.

На сайте суда размещена только резолютивная часть определения от 18 июня.

Как сообщалось, в июле 2018 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ОАО "Цимлянские вина" процедуру наблюдения по заявлению ООО "Ростовский комбинат шампанских вин". В феврале этого года в отношении предприятия введено внешнее управление.

Сообщалось также, что в феврале 2019 года по иску ВТБ суд ввел процедуру наблюдения в ООО "Лоза Приморья" (принадлежит Юлии Шоршовой, владеющей 51% акций ОАО "Цимлянские вина"). Кроме того, в декабре 2018 года суд по заявлению Сбербанка ввел процедуру наблюдения в ООО "Винсовхоз Цимлянский", а в январе 2019 года - в ООО "Южно-Цимлянское". Оба предприятия входят в структуру ОАО "Цимлянские вина" и выступали поручителями за него перед Сбербанком. В феврале текущего года суд ввел наблюдение в отношении ООО "Торговый дом "Цимлянские вина" по иску ВТБ, рассмотрение отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения суд назначил на 31 июля.

Ранее на сайте правительства Ростовской области сообщалось, что новый инвестор "Цимлянских вин" намерен сохранить предприятие и возобновить его работу. Компания-инвестор не называлась. Однако, как следует из материалов картотеки арбитражных дел, в марте текущего года Арбитражный суд Ростовской области произвел процессуальную замену кредитора - Сбербанка - на ООО "Паритет" в реестре третьей очереди требований кредиторов "Цимлянских вин" с суммой требований 375,9 млн рублей, обеспеченных залогом имущества должника. Решение было принято на основании заявления Сбербанка о замене кредитора в связи с заключением в феврале 2019 года договора цессии. В апреле Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление "Паритета" о намерении погасить задолженность "Цимлянских вин" по обязательным платежам в размере 59,983 млн рублей.

ОАО "Цимлянские вина" выпускало более 60 наименований продукции, в том числе шампанское, коньяк, игристые и "тихие" вина. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компании принадлежит ООО "Винсовхоз Цимлянский" и 50% в ООО "Южно-Цимлянское". Еще 50% в "Южно-Цимлянском" владеет ЗАО "Южное".