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ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Ставрополе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ региона.

Отмечается, что угрозу теракта пресекли сотрудники ФСБ. Подозреваемый задержан, он не успел оказать сопротивление.

Подозреваемому 23 года.

В пресс-службе уточнили, что экстремист входил в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство". Совершить теракт, как уточняется, он планировал самостоятельно.

"Задержанный за попытку теракта хотел устроить взрыв в здании суда и прокуратуры", - утверждает представитель УФСБ.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

ФСБ Ставрополь

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