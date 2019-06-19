Глава ФРС США отметил растущую уверенность FOMC в пользу смягчения политики

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Многие представители Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) отмечают увеличение доводов в пользу некоторого смягчения кредитно-денежной политики, несмотря на то, что базовый прогноз для экономики выглядит благоприятным, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС.

Он подтвердил, что намерен остаться на своем посту в течение полного срока. "Закон четко говорит, что мой срок службы составляет четыре года", - заявил Пауэлл.

Накануне СМИ сообщали, что Белый дом изучал вопрос о наличии правовых оснований для снятия Джерома Пауэлла с должности председателя ФРС в феврале этого года, вскоре после того, как президент подверг жесткой критике его политику.

Трамп неоднократно допускал неодобрительные высказывания в отношении политики Пауэлла, считая, что Федрезерву не стоит ужесточать политику, а скорее стоит ее смягчать.

Федрезерв по итогам заседания, проходившего 18-19 июня, сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, что совпало прогнозами экономистов и участников рынка.

Согласно прогнозам "точечных графиков" (dot plot), 8 из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году.

Таким образом, американский Центробанк дал понять, что готов впервые более чем за десять лет снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики.

Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Пауэлл отметил, что FOMC внес "существенные" изменения в текст коммюнике. По его словам, последние события в торговой сфере привели к "увеличению неопределенности", что, вероятно, способствовало ухудшению показателей делового доверия в последних опросах.

Председатель Федрезерва отметил, что дальнейшие действия Центробанка будут определяться исключительно ходом торговых переговоров между США и Китаем.

"Новости, касающиеся торговых переговоров, были важным двигателем изменения настроя рынка между двумя последними заседаниями ФРС", - сказал он.

"Цель моя и моих коллег является комплексной: поддержать экономический подъем", - отметил Пауэлл.

Он добавил также, что Федрезерв может использовать изменение объема активов на балансе ЦБ как инструмент смягчения политики.

"Мы пока не приняли никаких решений в этом направлении, - отметил он. - Однако, если мы решим наращивать стимулирование, конечно мы будем иметь в виду то, о чем говорили ранее в этом году, то есть готовность корректировать политику в отношении баланса с целью выполнения нашего двойного мандата".