Торги в Москве начались ростом индексов на 0,2-0,4%

Акции "Норникеля" подешевели на 4% из-за отсечки на бирже дивидендов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В четверг российский рынок акций открылся ростом большинства "голубых фишек" вслед за выросшими мировыми фондовыми площадками и нефтью. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 2765,73 пункта, индекс РТС - на 0,4%, до 1366,76 пункта.

Курс доллара снизился на 21 копейку, до 63,58 рубля.

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Северстали" (+1%), "РусАла" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "РусГидро" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%).

Подешевели акции "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" (-4,1%, до 14,258 тыс. рублей; дивиденды за 2018 год составят 792,52 рубля на акцию), "АЛРОСА" (-0,1%).

Фондовые индексы США накануне выросли после завершения двухдневного заседания Федрезерва, на котором было принято решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не стал менять ставку, но подготовил почву для ее снижения на следующем заседании. В коммюнике по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики. Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году.

Вслед за США в четверг растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавляет 2,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,6%) на фоне отсутствия сюрпризов от Банка Японии.

Банк Японии по итогам заседания 19-20 июня не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне, по крайней мере, до весны 2020 года.

Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Нефть утром в четверг также дорожает в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+; цена Brent находится на $1,35 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в четверг составила $63,55 за баррель (+2,8% и -0,5% накануне), августовская цена WTI - $55,64 за баррель (+3,1% и -0,3% в среду).