ЦБ в мае закупил около 6 тонн золота

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Банк России в мае 2019 года закупил 0,2 млн тройских унций (около 6 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 1 июня объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 70,4 млн унций (2,19 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 мая этот показатель составлял 70,2 млн унций (2,183 тыс. тонн). За месяц ЦБ увеличил объем запасов золота на 0,3%.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, сократилась на 0,1%, до $89,882 млрд. Это 18,1% совокупного объема резервов РФ.

Всего за 5 месяцев 2019 года ЦБ РФ закупил 2,5 млн унций (78 тонн) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 3,7%. Денежная оценка золота в резервах увеличилась на 3,4%.

С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2018 годы он закупил 34,6 млн унций (1,076 тыс. тонн), в том числе в 2018 году - 8,8 млн унций (274 тонны) золота.