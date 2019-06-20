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Цена на золото достигла пятилетнего максимума

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Цена золота подскочила до максимума более чем за пять лет на торгах в четверг благодаря ожиданиям смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии поднималась до $1394,11 за унцию, что на 2,5% выше уровня предыдущей сессии и является максимумом с 2013 года. По данным на 9:45 по московскому времени, цена золота составляла $1391,07 за унцию.

В Нью-Йорке фьючерсы на золото подорожали на 3,6%, до $1397,7 за унцию - также максимума с 2013 года.

Цена золота увеличилась примерно на 8% с начала мая на фоне возросшего спроса на активы "тихой гавани" в условиях эскалации торгового спора США и Китая.

Заявления Федрезерва по итогам прошедшего 18-19 июня заседания были расценены трейдерами как сигнал того, что американский Центробанк может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара США, что благоприятно для стоимости золота.

Эксперты, однако, отмечают, что спрос на драгметалл может уменьшиться в связи с возможностью заключения очередного "перемирия" Вашингтоном и Пекином, ведущими торговую войну.

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке в конце следующей недели.

Нью-Йорк золото

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