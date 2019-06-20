Walmart заплатит $282 млн за коррупционные нарушения в Бразилии, Китае, Индии и Мексике

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер Walmart заплатит крупный штраф за коррупционные нарушения, которыми на протяжении более чем десяти лет сопровождалась его экспансия на развивающиеся рынки, сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Урегулирование претензий SEC обойдется компании в $144 млн, снятие уголовных обвинений со стороны Минюста США - в $138 млн.

Как отмечает SEC, дочерние компании Walmart в Бразилии, Китае, Индии, Мексике через посреднические структуры осуществляли платежи в пользу местным чиновников, не обеспечивая при этом контроль за соблюдением антикоррупционного закона (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

"Для Walmart международный рост и сокращение расходов было важнее комплаенса. Компания могла бы избежать множества проблем, но Walmart неоднократно игнорировал "красные флаги" и откладывал внедрение должного внутреннего контроля", - заявил Чарльз Кэйн, отвечающий в SEC за правоприменение FCPA.

Walmart - крупнейший в мире ритейлер. На российский рынок, несмотря на неоднократно возникавшие слухи, компания так и не вышла.