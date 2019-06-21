Поиск

Дело совладельца "Банкирского дома" о хищении 600 млн руб. прекращено из-за его смерти

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу прекратило уголовное дело в отношении Евгения Лыкова, являвшегося совладельцем банка "Банкирский дом" и скончавшегося после объявления в федеральный розыск, ведомство просит суд прекратить преследование предполагаемых соучастников Лыкова.

"Уголовное дело в отношении Лыкова прекращено в связи с его кончиной в 2018 году", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

В 2017 году Лыков скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил 600 млн рублей банка "Банкирский дом".

По делу о фальсификации финансовых документов при оформлении фиктивных кредитов под руководством Лыкова в 2014-2016 годах проходят четверо его бывших подчиненных: экс-председатель правления и бухгалтер кредитной организации со своими заместителями. Они признали вину и дали исчерпывающие показания.

"Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о его прекращении с назначением обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - отмечает СКР.

Как сообщалось, лицензия у "Банкирского дома" была отозвана 3 марта 2016 года. По итогам 2015 года банк занимал 401-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему привлеченных средств физлиц он занимал 265-е место (2,98 млрд рублей).

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по состоянию на март 2019 года финская H-Markkinointi OY, которую в 2018 году возглавлял Лыков, владела 72,57% акций "Банкирского дома", еще 27,38% акций банка контролировали 30 физлиц.

Евгений Лыков Банкирский дом

Новости по теме

Новости

Биткойн подорожал до $9800 и вновь обновил годовой максимум

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

"Татнефть" начала получать претензии из Европы из-за инцидента с "Дружбой"

В Филадельфии на НПЗ после взрыва начался мощный пожар

Новой протечкой у Тушинского тоннеля занялись прокуроры

Apple отозвала часть MacBook Pro из-за риска возгорания батареи

Депутатам предложили разрешить в России электронные заявления об отпуске и увольнении

Золото подорожало до максимумов сентября 2013 года

Золото подорожало до максимумов сентября 2013 года

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

Что случилось этой ночью: пятница, 21 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');