Гендиректором "Трубной металлургической компании" стал Игорь Корытько

Его предшественник Александр Ширяев остался в совете директоров

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Гендиректором "Трубной металлургической компании" вместо Александра Ширяева стал Игорь Корытько, бывший до этого заместителем гендиректора по управлению эффективностью, говорится в сообщении компании.

Корытько избран главой компании сроком на год, до 21 июня 2020 года. "Уверен, что новый генеральный директор Игорь Корытько продолжит реализацию стратегических инициатив ТМК, включая цифровую трансформацию бизнеса, что позволит компании усилить свои конкурентные позиции", - приведены в сообщении ТМК слова основного бенефициара компании Дмитрия Пумпянского.

Корытько начал работать в ТМК в августе 2018 года и был назначен ответственным за вопросы цифровой трансформации бизнеса. До прихода в ТМК работал на руководящих позициях в компании "Мечел" и его дочерних предприятиях, а также на металлургическом заводе "Петросталь".

Ширяев остался в совете директоров ТМК по итогам голосования на прошедшем в пятницу годовом собрании. Председателем совета директоров ТМК переизбран Пумпянский. Кроме Ширяева и Пумпянского, в состав совета директоров вошли: Александр Пумпянский, заместитель гендиректора ТМК Андрей Каплунов, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, президент РСПП Александр Шохин, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, декан факультета логистики Финансового университета Франк-Детлеф Венде, гендиректор "Синары" Михаил Ходоровский и Наталья Червоненко (до 2015 года входила в правление Газпромбанка).

Пумпянский контролирует 65% акций ТМК. В свободном обращении находится 34,9% акций компании, миноритарный пакет (5,3%) принадлежит "Роснано".

ТМК - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, США, Румынии, Казахстане, Омане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США.