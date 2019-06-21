В Минфине допустили возможность купли-продажи криптовалют в РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В рамках подготовки законопроекта об обращении в РФ криптовалют обсуждается идея разрешить куплю-продажу, но не расчеты, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в пятницу журналистам.

"В части криптовалют последний вопрос, который остался - буквально сегодня у нас была встреча с участием и ЦБ, и ФСБ - по сути, у нас сейчас вопрос определения того, насколько может использоваться криптовалюта. Там диапазон от запрета до возможности покупки. Как иностранной валюты: купить и продать можно, а рассчитываться нельзя. После того, как политическое решение по этому вопросу будет принято, будет у нас и ответственность прописана", - сказал замминистра.

Законопроект о цифровых финансовых активах, в котором был прописан запрет на использование криптовалюты как средства платежа в РФ, был принят Госдумой в первом чтении 22 мая 2018 года. При подготовке ко второму чтению определение криптовалюты было заменено на "цифровые операционные знаки". Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал введение этого понятия компромиссным решением и отметил, что согласно рекомендациям FATF Россия до конца 2019 года должна принять законопроект об обращении криптовалют, так как этот инструмент используется, в том числе, и для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Законопроект планировалось рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 19 марта, но вопрос был перенесен.

При этом в конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор по-прежнему против запуска криптовалюты в РФ, но готов изучить проект криптовалюты под золото (стейблкоина), если это не денежный суррогат.