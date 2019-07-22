Госдума захотела уточнить мандат ЦБ в вопросах экономического роста в РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Аппарат Госдумы намерен потратить 7,5 млн рублей на исследование, которое поможет "уточнить мандат ЦБ" и его полномочия в части содействия экономическому росту в РФ, предложения будут сформированы на основе опыта зарубежных стран.

Соответствующий лот на проведение исследования опубликован на портале государственных закупок.

В техническом задании к исследованию напоминается, что экономика России сталкивается с серьезными вызовами, которые вызваны негативными эффектами от воздействия внешних и внутренних факторов. Все это существенно ограничивает темпы экономического развития. Данные вызовы, говорится в материалах госзакупки, требуют одновременно принятия решительных и "неординарных мер", которые обеспечат экономический прорыв.

Авторам исследования предлагается изучить зарубежную практику наделения центральных банков мандатами по обеспечению экономического роста.

"Исследования, проводимые за рубежом, свидетельствуют, что повышение регуляторных требований к денежно-кредитным институтам в отношении достаточности и буферов капитала, показателей ликвидности, кредитных рисков и др., как правило, приводят к существенному повышению стоимости заимствований для хозяйствующих субъектов, замедляют темпы кредитования, а значит и экономический рост. Не случайно в некоторых странах внедрение международных стандартов регулирования сопровождалось определенными послаблениями, позволяющими смягчать негативные макроэкономические эффекты", - говорится в материалах Госдумы. Изучение зарубежного опыта может оказаться полезным для извлечения уроков и выяснения возможностей его адаптации к российским условиям, считают в аппарате Госдумы.

"Нуждается в дальнейшем рассмотрении идея расширении дифференциации регулирования банковского сектора, стимулирования развития малых банков. В регулировании недостаточно просматриваются социальные мотивы деятельности банков", - говорится в документах.

Будущим авторам исследования на основе зарубежного опыта и действующей российской практики предлагается "обосновать предложения по уточнению мандата центрального банка в национальной экономике", разработать комплекс мер по наделению центрального банка полномочиями и инструментарием в области денежно-кредитной, микро- и макропруденциальной политики, способных оказывать воздействие на субъекты национальной экономики по стимулированию экономического роста, а также мер, способствующих выполнению центральным банком указанных полномочий.