Поиск

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

В январе-мае овощи в России подорожали на 25,5%, а фрукты - на 7,4%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.

В 2018 году еда в России дорожала в 4,2 раза быстрее, чем в Европе - 5,5% роста против 1,3%, в то время как в 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0,7%, а в ЕС - 2,6%.

В январе-мае овощи в России подорожали на 25,5%, фрукты - на 7,4%, хлебобулочные изделия и крупы - на 4,3%, а в ЕС - на 4,7%, 3% и 1,2% соответственно.

Рыба и морепродукты в России подорожали на 2,5% (в ЕС - на 1,2%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 1,9% (в ЕС - на 1,3%), масла и жиры - на 1,8% (в среднем по ЕС цены на них снизились на 0,5%), молочные изделия, сыры и яйца - на 0,5% (в ЕС аналогично), мясо и мясопродукты - на 1% (в ЕС - на 1,4%).

Росстат продукты Евросоюз

Новости по теме

Новости

Биткойн подорожал до $12900

Нефть подскочила до четырехнедельного пика на данных о падении запасов в США

Россия ушла от использования SWIFT и доллара по оружейным контрактам

Правительство РФ с июля перезапустит льготные автокредиты и лизинг

Правительство РФ с июля перезапустит льготные автокредиты и лизинг

Глава OMV допустил задержку строительства "Северного потока 2" из-за позиции Дании

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова досрочно покинула компанию

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова досрочно покинула компанию

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель

NYT узнала об обходе компаниями из США запрета на сотрудничество с Huawei

NYT узнала об обходе компаниями из США запрета на сотрудничество с Huawei

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

"Коммерсантъ" сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

"Коммерсантъ" сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');