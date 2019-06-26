В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

В январе-мае овощи в России подорожали на 25,5%, а фрукты - на 7,4%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.

В 2018 году еда в России дорожала в 4,2 раза быстрее, чем в Европе - 5,5% роста против 1,3%, в то время как в 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0,7%, а в ЕС - 2,6%.

В январе-мае овощи в России подорожали на 25,5%, фрукты - на 7,4%, хлебобулочные изделия и крупы - на 4,3%, а в ЕС - на 4,7%, 3% и 1,2% соответственно.

Рыба и морепродукты в России подорожали на 2,5% (в ЕС - на 1,2%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 1,9% (в ЕС - на 1,3%), масла и жиры - на 1,8% (в среднем по ЕС цены на них снизились на 0,5%), молочные изделия, сыры и яйца - на 0,5% (в ЕС аналогично), мясо и мясопродукты - на 1% (в ЕС - на 1,4%).