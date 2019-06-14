Набиуллина допустила дефляцию летом или в сентябре из-за сезонных факторов

Однако мощных факторов, которые могли бы снизить годовую инфляцию, в ЦБ не видят

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Банке России допускают возможность дефляции в летние месяцы или в сентябре из-за сезонных факторов на фоне ожидаемого хорошего урожая. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набилулина.

Она добавила, что регулятор пока не видит вероятности мощных дезинфляционных факторов, которые могли бы опустить инфляцию в 2019 году ниже 4,2%. "Если будут какие-то мощные одноразовые дезинфляционные факторы - конечно, возможно, что инфляция будет ниже. Но пока мы не видим большой вероятности этого. Будем смотреть на динамику поступающих данных и оценивать на следующем заседании динамику инфляции", - сказала Набиуллина.

По ее словам, сейчас "уровень инфляции месячной, сезонно очищенной, находится где-то около 4%".

"То накопление превышения инфляции над 4%, которое мы видели в результате повышения НДС и других факторов, у нас составляет 0,4%. Соответственно, если уровень инфляционного давления будет оставаться на нашей где-то цели, то это будет в рамках 4,2-4,7%", - отметила она.