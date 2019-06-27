Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим ростом цен большинства blue chips вслед за растущими индексами в Азии в ожидании саммита G20, где должна состояться встреча глав США и Китая по вопросам торговли; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, при этом упали бумаги "ОГК-2" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2782,25 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1389,69 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 63,13 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "ФСК ЕЭС" (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%), "Ростелекома" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "Россетей" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Транснефти" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%).

Подешевели акции "ОГК-2" (-3,4%, до 0,5443 рубля; дивиденды за 2018 год - 0,0368 рубля на акцию), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Распадской" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%).

Фондовые индексы США накануне показали смешанную динамику, инвесторы оценивали статданные из США и заявления политиков перед стартом саммита G20 в Японии.

В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что, по его мнению, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

Кроме того, в среду стало известно, что заказы на товары длительного пользования в Штатах в мае упали на 1,3% относительно апреля, тогда как инвесторы в среднем ожидали более умеренного снижения показателя - на 0,3%. Вместе с тем без учета транспортного оборудования заказы повысились на 0,3% вместо ожидавшегося подъема на 0,1%. Без учета самолетов и оборонных заказов показатель подскочил на 0,7%.

Между тем, в четверг растет фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,7%) на ожиданиях, что США и Китаю удастся приблизиться к подписанию торгового соглашения по итогам встречи лидеров двух стран.

Сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Также инвесторы оценивают статданные по розничным продажам в Японии. Как сообщалось, в мае продажи увеличились на 0,3% по сравнению с апрелем, вдвое слабее прогноза. Между тем в годовом выражении показатель вырос на 1,2%, что совпало с ожиданиями рынка.

Нефть утром в четверг корректируется после резкого скачка накануне, подогретого статистикой о рекордном с 2016 года сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $65,33 за баррель (-0,6% и +2,2% накануне), августовская цена WTI - $59,06 за баррель (-0,5% и +2,7% в среду).

Обе эталонные марки в среду обновили рекордные значения с 30 мая.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 12,79 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,8-2,9 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Для WTI дополнительным фактором роста стала новость о планируемом закрытии крупнейшего на восточном побережье США нефтеперерабатывающего комплекса, принадлежащего генерирующей компании Philadelphia Energy Solutions (PES). Об этом сообщил мэр Филадельфии Джим Кенни.

НПЗ находится на южной окраине Филадельфии и производит порядка 335 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки в сутки, обеспечивая около 3% потребностей региона в бензине. Ранее на заводе произошел масштабный пожар, вызвавший приостановку его работы.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев отмечает, что нефть Brent прорвалась к отметке $66 за баррель впервые с конца мая на статистике Минэнерго США, однако котировки не смогли закрепить успех, и эмоциональный порыв покупателей сменился фиксацией прибыли - это говорит об осторожности игроков перед саммитом G20, исход которого повлияет на все активы, включая сырьевые.

Учитывая просадку индексов Уолл-стрит и откат нефтяных цен от максимумов, в ближайшей перспективе российским индексам будет непросто развивать импульс роста. Однако дальнейшие позитивные комментарии на тему предстоящих переговоров США и Китая способны ослабить опасения игроков перед саммитом, что как минимум должно ограничить потенциал нисходящей коррекции отечественного рынка, который пока еще не снял накопившуюся перекупленность.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, в интервью Fox Business Трамп напомнил о "плане Б", согласно которому, если не удастся заключить торговую сделку, несправедливость текущих торговых отношений с Китаем будет исправляться "миллиардными пошлинами", а министр торговли США У.Росс подтвердил, что "президент не блефует", говоря о возможности введения пошлин на весь импорт из Китая.

Для поддержания риск-аппетита на рынках на необходимом уровне на саммите крайне желательно увидеть как минимум обещание сторон не вводить в течение определенного срока новые ограничительные меры и представить новую "дорожную карту" постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Если этого добиться не удастся, рынки может ждать разочарование.

В четверг будет опубликована третья оценка американского ВВП за первый квартал, а в пятницу будут представлены данные по потребительской инфляции в ЕС и расходам на личное потребление в США. При этом ключевым событием недели станет саммит G20 в Осаке, и в ожидании этого события ожидается консолидация рынков акций вблизи текущих уровней.

На российском рынке акций продолжается дивидендный сезон, в четверг состоялась "отсечка" в акциях "ОГК-2", в пятницу без дивидендов на бирже будут торговаться акции "Газпром нефти" (влияния на индекс данные события не окажут). С учетом преимущественно нейтрального риск-аппетита на глобальных рынках в базовом сценарии ожидается консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов, считает Поддубский.