Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне снижения нефти

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в четверг утром, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения стоимости нефти и в ожидании саммита G20 в Осаке в конце этой недели.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,12-63,2 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,13 руб. (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,73 руб. (+2 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4,2 копейки к уровню закрытия среды, до 67,0 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,42 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 34,84 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики цен на нефть и в ожидании результатов саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение США и Китая уже готово на 90%, и, по его мнению, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе.

Между тем сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в японской Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, вызванного новостью о рекордном с 2016 года падении запасов нефти в США на прошлой неделе. Давление на нефтяной рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа о вероятном введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,62% - до $65,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,62% - до $59,01 за баррель.

Рост цен на нефть в среду последовал за публикацией отчета Минэнерго США, указавшего на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.