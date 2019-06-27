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Прирост реальной зарплаты в РФ во II-III кварталах по прогнозу ЦБ составит около 2%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Прирост реальной заработной платы в России во II-III кварталах 2019 года составит около 2%, говорится в комментарии ЦБ РФ по экономике.

"В мае 2019 года годовой темп прироста реальной заработной платы оценивается в 2,8%. По прогнозу Банка России, во II-III кварталах 2019 года он составит около 2%", - отмечает регулятор.

В комментарии говорится, что годовой темп прироста реальной зарплаты за апрель был значительно пересмотрен Росстатом вверх - с 1,6% до 3,1%. Ускорение роста в апреле на 0,8 п.п. по сравнению с мартом произошло за счет видов деятельности, относящихся к частному сектору: финансов, добычи полезных ископаемых, работе гостиниц и ресторанов. Как отмечает ЦБ, это ускорение также было связано с выплатами разового характера.

Также в комментарии отмечается, что в мае безработица в РФ осталась вблизи минимального уровня - 4,6%.

ЦБ РФ Россия

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