Поиск

Россия в июне снизит добычу нефти чуть больше требований сделки ОПЕК+

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Россия в июне снизит добычу нефти чуть больше, чем того требует сделка ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы чуть выше (в июне - ИФ) уровня, который предусмотрен сделкой, но июнь еще не закончился, посмотрим, как будет в среднем по месяцу", - сказал министр.

"Сейчас суточное сокращение ровно 228 тыс. баррелей в сутки - как по соглашению. По месяцу чуть больше, потому что в начале месяца было больше", - добавил Новак.

Согласно сделке ОПЕК+, Россия должна сократить производство нефти на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года - до 11,17 млн б/с. В конце мая-начале июня наблюдалось заметное снижение производства нефти из-за загрязнения нефтепровода "Дружба".

нефть Россия ОПЕК+

Новости

Белорусский оператор "Дружбы" введет свои точки контроля качества российской нефти

Миллер объяснил необходимость для Киева контракта с "Газпромом" о поставках газа

Миллер объяснил необходимость для Киева контракта с "Газпромом" о поставках газа

ЦБ предупредил о рисках роста долговой нагрузки на население

ЦБ предупредил о рисках роста долговой нагрузки на население

Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

"Газпром" выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

"Газпром" выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

Рубль подешевел к доллару и евро после переговоров Путина и Трампа

"Дело "Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

"Дело "Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

Лидеры БРИКС спрогнозировали умеренный рост мировой экономики до конца 2020 года

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Евтушенков-младший избран председателем совета директоров МТС

Евтушенков-младший избран председателем совета директоров МТС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');