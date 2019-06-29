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Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20.

"Да, действительно, мы обсуждали с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом возможность продления договоренностей с ОПЕК по сокращению добычи. Хочу вас проинформировать, это имеет для рынка значение определенное - мы договорились: мы продлим наши договоренности", - сказал он.

"Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей - как Россия, так и Саудовская Аравия, в объеме, согласованном ранее, - добавил Путин. - На какой срок - еще подумаем, 6 или 9 месяцев. Возможно, до 9 месяцев".

С начала года до конца июня действует сделка по снижению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, из них страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с в основном по сравнению с уровнем октября 2018 года.

Саммит G20 в японской Осаке проходит 28-29 июня.

Саммит G20 в Осаке

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Япония Осака G20 Россия Саудовская Аравия ОПЕК нефть

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