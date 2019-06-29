Трамп и Си Цзиньпин договорились продолжить торговые переговоры

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - США и Китай возобновляют переговоры по торговой сделке между двумя странами, сообщает японское агентство Kyodo.

Об этом заявил президент Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в японской Осаке. По словам американского лидера, переговорный процесс "вернулся на круги своя".

"Переговоры продолжаются", - добавил Трамп во время общения с журналистами.

По данным официальной газеты китайской компартии "Жэньминь жибао", Трамп во время встречи в Осаке пообещал не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров в США. Переговоры между Вашингтоном и Пекином будут возобновлены "на основе равенства и взаимного уважения", подчеркивается в публикации.