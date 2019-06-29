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Трамп заявил о желании развивать торговлю с Россией

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы развивать торговлю с Россией, которая в настоящее время находится на очень низком уровне.

"Мы сейчас мало торгуем друг с другом. Это смехотворно малые масштабы", - сказал он в субботу на пресс-конференции в Осаке.

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Он пояснил, что у России есть продукция, которая интересна США.

"У них есть нефть, полезные ископаемые, - добавил американский лидер. - Есть то, что нам нравится".

Трамп заверил, что российское руководство заинтересовано в развитии торговых отношений.

Двустороннюю встречу в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп назвал "отличной".

Ранее японское агентство Kyodo сообщало, что США и Китай возобновляют переговоры по торговой сделке между двумя странами. Об этом Трамп заявил по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита "двадцатки". По словам преезидента США, переговорный процесс "вернулся на круги своя".

Саммит G20 в японской Осаке проходит 28-29 июня.

Япония Осака США Дональд Трамп G20

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