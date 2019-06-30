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Чемезов рассказал о проблемах на строительстве завода автоматов Калашникова в Венесуэле

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ряд факторов мешает завершению строительства в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Венесуэла - мы там строим завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. К сожалению, там действительно много проблем. Прежде всего, проблемы с существующей сегодня политической ситуацией. Постоянное отключение электроэнергии, задержки в поставках комплектующих. Это все тормозит завершение строительства", - сказал Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Анонс передачи был показан в программе "Вести недели" (ВГТРК).

В начале июня Чемезов заявил, что Россия завершит строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова, несмотря на попытки США этому помешать.

Ростех Сергей Чемезов

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