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Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле запустят в 2020-2021 годах

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Завод по производству автоматов Калашникова (АК) в Венесуэле будет запущен в 2020-2021 годах, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев журналистам на авиасалоне МАКС-2019.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов выражал надежду, что Россия завершит работу над заводом по производству АК и боеприпасов. По его словам, из-за санкций США постоянно тормозится строительство данного предприятия. Об этом Чемезов говорил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2019 года.

Несмотря на все препятствия, работа над заводом продолжается, отметил глава "Ростеха". "Был период - месяц стоял, невозможно было работать. Там отключили электроэнергию, работать нельзя было. А затем американцы не давали завести нам туда станки. Потихонечку все равно завозили", - добавил глава "Ростеха".

автомат Калашникова Дмитрий Шугаев Венесуэла

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