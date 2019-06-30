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Министр нефти ОАЭ заверил, что сделка ОПЕК+ будет продлена

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ будет продлена, высказал мнение министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с журналистами.

ЭкономикаМинистры ОПЕК+ обсудят возможность продления сделки по снижению нефтедобычиЧитать подробнее

По его словам, решение об этом будет принято на заседании ОПЕК и ОПЕК+ в понедельник-вторник достаточно легко.

В понедельник нефтяные министры стран ОПЕК и не-ОПЕК соберутся на заседание в Вене, чтобы обсудить судьбу своего соглашения об ограничении нефтедобычи, которое заканчивает свое действие в ночь с воскресенья на понедельник.

ОАЭ ОПЕК+

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