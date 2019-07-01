Brent подорожала до $66,33 за баррель

WTI подорожала до $59,90 за баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - К 8:20 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $66,33 за баррель, это на $1,59 (2,46%) выше уровня закрытия торгов в пятницу. За сессию пятницы эти контракты подешевели на $0,93 (1,42%), до $64,74 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали в Нью-Йорке на $1,43 (2,45%), до $59,90 за баррель. За торги пятницы WTI подешевела на $0,96 (1,62%), до $58,47 за баррель.

Утром в понедельник нефть дорожает больше чем на 2% на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля. Котировки также поддерживает договоренность лидеров США и Китая Дональда Трампа Си Цзиньпина о перемирии в торговой войне и о возобновлении переговоров. США отказались на неопределенное время от планов вводить новые пошлины на китайские товары объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в минувшую субботу. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает более целесообразным продлевать на 9 месяцев.

"Чем длиннее горизонт действия соглашения об ограничении добычи, тем более определенной является рыночная ситуация", - заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что можно было бы оценивать ситуацию и после 2019 года.

"Я думаю, большинство прогнозов, которые мы видим сейчас, и весь основной анализ, постепенно смещаются к 2020 году", - цитирует Баркиндо агентство Bloomberg.