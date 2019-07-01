Поиск

Вексельберг увеличил уставный капитал "Реновы" еще на 52 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООО "Ренова" на прошлой неделе увеличило уставный капитал с 35,8 до 87,9 млрд рублей, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Единственным владельцем компании остается Виктор Вексельберг.

В РоссииВексельберг назвал "тотальным жизненным кризисом" санкции США против негоЧитать подробнее

До недавнего времени у ООО "Ренова" был символический уставный капитал - он составлял всего 28 тыс. рублей. Однако в марте этого года он был увеличен сразу до 35,78 млрд рублей.

Как и в марте, сейчас в "Ренове" не стали комментировать вопрос, каким образом был увеличен уставный капитал компании - за счет внесения активов, денежных средств или комбинации двух вариантов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Ренова" владеет тремя основными холдинговыми структурами группы Вексельберга: ООО "Ренова-Холдинг Рус", ООО "Ренова Актив" и ООО "РЕМ".

Виктор Вексельберг Ренова

Новости по теме

Новости

Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку на девять месяцев

Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку на девять месяцев

Суд обязал семью владельцев "Трансаэро" вернуть 60 млн рублей дивидендов

Россия перевыполнила обязательства перед ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

В Минфине оспорили оценку Центробанком ситуации с потребительскими кредитами

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

Эксперт назвал Вьетнам вторым производителем черной икры в мире

Эксперт назвал Вьетнам вторым производителем черной икры в мире

Индекс РТС достиг 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года

Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов

В Таиланде введут обязательное страхование для туристов

В Таиланде введут обязательное страхование для туристов

Гендиректор сети гипермаркетов "Карусель" покинул свой пост

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');