Вексельберг увеличил уставный капитал "Реновы" еще на 52 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООО "Ренова" на прошлой неделе увеличило уставный капитал с 35,8 до 87,9 млрд рублей, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Единственным владельцем компании остается Виктор Вексельберг.

До недавнего времени у ООО "Ренова" был символический уставный капитал - он составлял всего 28 тыс. рублей. Однако в марте этого года он был увеличен сразу до 35,78 млрд рублей.

Как и в марте, сейчас в "Ренове" не стали комментировать вопрос, каким образом был увеличен уставный капитал компании - за счет внесения активов, денежных средств или комбинации двух вариантов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Ренова" владеет тремя основными холдинговыми структурами группы Вексельберга: ООО "Ренова-Холдинг Рус", ООО "Ренова Актив" и ООО "РЕМ".