Вексельберг назвал "тотальным жизненным кризисом" санкции США против него

Попав под американские санкции в апреле прошлого года, бизнесмен потерял $3 млрд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.

Владелец группы "Ренова" Вексельберг, который, по его собственным словам, перевез в США всю семью, оценил влияние санкций США как крайне негативное.

"Для меня это тотальный жизненный кризис. Дело не в деньгах и не в бизнесе. Это моя личная ситуация. Для меня весь мир был возможностью. А теперь, что я могу сделать?", - сказал бизнесмен в интервью FT.

Он выразил сожаление, что факта российского происхождения, наличия крупного состояния и знакомства с президентом Владимиром Путиным теперь достаточно для включения в санкционные списки.

"Конечно, я встречался с Путиным. Но с ним много людей встречалось, и более регулярно, или имели больше тем для обсуждения с ним", - сказал Вексельберг.

Билет от Коэна

Бизнесмен рассказал о встрече с адвокатом Дональда Трампа Майклом Коэном, через которого Вексельберг получил билет на инаугурацию нового президента США. По его словам, встреча была по сути протокольной.

Встреча, которая затем оказалась предметом внимания со стороны команды спецпрокурора Роберта Мюллера, состоялась в январе 2017 года. В апреле 2018 г Вексельберг попал под санкции США. Коэн впоследствии был приговорен к тюремному заключению по обвинениям в уходе от налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании и выплате взяток за молчание с целью защиты своего бывшего работодателя.

"Когда Трамп выиграл выборы, я подумал - окей, вот новый парень, много шума (вокруг его фигуры - ИФ), это интересно", - сказал Вексельберг FT. Получить билеты на церемонию через будущего министра торговли Уилбура Росса не удалось, поэтому Эндрю Интратер (родственник Вексельберга, управляет частью его инвестиций как глава компании Columbus Nova) обратился к Коэну. Тот организовал билеты для Вексельберга и Интратера, но запросил с ним личную встречу. "Мистер Коэн попросил о встрече со мной, поскольку хотел знать, кто является его гостем, так как это (приглашение на инаугурацию Трампа - ИФ) было сделано через его канал", - сказал Вексельберг.

По его словам, встреча состоялась за неделю до церемонии и прошла в нью-йоркском Trump Tower.

"Это не было встречей в ресторане, у нас было официальное приглашение, мы прошли через охрану, поднялись в офис мистера Коэна. Мы пожали руки, говорили 15 минут. Ничего особенного. Он не обсуждал какой-либо бизнес в России. Его интересовали только инвестиции в США", - сказал владелец "Реновы".

Апрельские санкции

Вексельберг и принадлежащая ему "Ренова" попал в SDN List 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США. Уже в августе, отчитываясь перед Сенатом, чиновники Минфина США заявили, что из-за санкций он потерял $3 млрд, его активы заморозили правительства других стран, а не только США, а "Ренова" была вынуждена расстаться с активами в Швейцарии и Италии.

В октябре 2018 года он заявил, что намерен в суде доказать неправомерность санкций США в свой адрес. В декабре нанятые американские юристы подали петицию об отмене ограничений в OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).