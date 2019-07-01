Ритейлер Hoff откроет магазины в нескольких гипермаркетах Х5

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group и DIY-ритейлер Hoff запустили пилотный проект, в рамках которого Hoff откроет небольшие торговые зоны в нескольких гипермаркетах "Карусель" (сеть принадлежит Х5).

Сотрудничество предполагает запуск до конца лета тестовых зон Hoff в четырех гипермаркетах Х5 в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге на условиях субаренды.

Первый Hoff в новом формате shop-in-shop площадью более 900 квадратных метров открылся в понедельник в "Карусели" на Новорижском шоссе, сообщила Х5. Зоны Hoff в других пилотных гипермаркетах займут от 475 до тысячи квадратных метров - в среднем до 15% торгового зала.

Эксперты Hoff совместно с представителями "Карусели" сформировали на основе покупательских предпочтений оптимальный для такого формата ассортимент. В него вошли более 3 500 наименований товаров для обустройства дома: посуда, текстиль, товары домашнего обихода, предметы интерьера и декора.

"X5 находится в постоянном поиске наилучшего предложения для покупателей формата "гипермаркет". Компания уже обновила концепцию, брендинг и CVP (customer value proposition, ценностное предложение для клиентов - ИФ), постоянно работает над оптимизацией процессов", - отметил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, процитированный в сообщении компании. По его словам, партнерство Х5 и Hoff "не только улучшит операционную эффективность гипермаркетов, но и позволит обеим сторонам нарастить трафик и повысить лояльность клиентов". "Сотрудничество с "Каруселью" позволит нам расширить представленность нашего бренда за счет присутствия в местах с высоким трафиком", - сказал со-основатель Hoff Михаил Кучмент.

Гипермаркеты - самый проблемный и самый маленький по выручке формат Х5. По итогам 2018 года розничная выручка "Карусели" выросла всего на 1,7% (до 90,8 млрд рублей).

В понедельник Х5 объявила, что гендиректор "Карусели" Максим Гацуц принял решение уйти с этого поста.

Х5 не единственная испытывает трудности в сегменте гипермаркетов: "Магнит" в прошлом году объявил, что откажется от развития гипермаркетов и переделает их в супермаркеты; "Лента" значительно снизила планы по открытию гипермаркетов на этот год; "О`Кей" замедлил рост сети с 2015 года и уже несколько лет пытается повысить эффективность существующих гипермаркетов.

Партнерства с другими ритейлерами и сдача им в аренду части площадей в гипермаркетах - стратегия, которой пытался следовать "О`Кей". Осенью 2017 года в гипермаркете "О`Кей" открылся первый универмаг Familia, специализирующийся на продажах одежды и обуви, а также товаров для дома. Однако с тех пор о партнерстве с новыми игроками "О`Кей" не объявлял.

Ритейлер Hoff управляет сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома. По данным на начало года, под управлением компании находилось 39 магазинов общей площадью более 300 тыс. кв. м. и интернет-магазин, охватывающий всю территорию страны. В 2018 году Hoff увеличил продажи на 35,8%, до 35,5 млрд рублей.