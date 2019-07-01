Гендиректор сети гипермаркетов "Карусель" покинул свой пост

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении Х5.

"В офлайн ритейле мы планируем сосредоточиться на развитии двух других форматов Х5 - магазинов "у дома" и супермаркетов, активного развития гипермаркетов не планируется, поэтому мы с пониманием приняли решение Максима. Мы продолжим фокусироваться на дальнейшей оптимизации операций и эффективности "Карусели", - отметил CEO X5 Игорь Шехтерман, процитированный в сообщении.

"Последние три года были сложными для сегмента гипермаркетов, однако мы смогли улучшить показатели "Карусели" за счет обновления CVP (customer value proposition, ценностное предложение для клиентов - ИФ) и операционных изменений. Я признателен Х5 и своей команде, но мои личные планы дальше будут связаны с другими проектами", - сказал Гацуц. Он занимал пост гендиректора "Карусели" с августа 2016 года, а ранее работал в Metro.

Гипермаркеты - самый проблемный и самый маленький по выручке формат Х5. По итогам 2018 года розничная выручка "Карусели" выросла всего на 1,7% (до 90,8 млрд рублей). Два других формата Х5 росли значительно быстрее: продажи магазинов "у дома" "Пятерочка" выросли на 19,7% (до 1,2 трлн рублей), супермаркетов "Перекресток" - на 23,5% (до 230,8 млрд рублей). Сопоставимые продажи "Карусели" не выросли, поскольку увеличение среднего чека на 3,2% было нивелировано сокращением покупательского трафика на 3,1%. На конец года сеть гипермаркетов Х5 насчитывала 94 магазина (93 годом ранее).

В прошлом году Х5 начала обновлять свои гипермаркеты (к тому времени масштабная программа обновления "Пятерочек" была уже завершена, а сеть супермаркетов "Перекресток" была обновлена более чем наполовину).

Глава Х5 Шехтерман говорил "Интерфаксу" в июне, что ритейлер не планирует трансформацию гипермаркетов, но полностью отказываться от этого формата не будет: "Мы рассматриваем ряд разных пилотов, как только мы поймем, что мы нащупали, куда можно трансформировать этот формат, примем решение. При этом у нас есть гипермаркеты, которые работают хорошо, и мы ими довольны, они так и останутся в этом формате".

"Мы не рассматриваем возможность полностью отказаться от гипермаркетов, но при этом мы, в последние годы особенно, формат гипермаркета активно не развиваем по следующим причинам: миссия закупок впрок умирает, покупатель не видит в ней необходимости - появляется очень много магазинов "у дома", и у покупателя нет необходимости ехать в гипермаркет, чтобы закупить продукты на неделю, он может через день ходить в магазин около дома. Кроме того, в гипермаркетах большая составляющая непродовольственного ассортимента, а non-food уходит в онлайн", - отметил Шехтерман.

Х5 проведет ряд пилотных проектов, по итогам которых примет решение о трансформации сети. Один из этих проектов - открытие супермаркетов большого формата на месте гипермаркетов. Первый экспериментальный большой "Перекресток" ритейлер открыл в начале апреля в Санкт-Петербурге. Кроме того, Х5 запустит другие пилотные проекты на базе своих гипермаркетов.

"Мы рассматриваем трансформацию этого формата, и мы рассматриваем различные пилоты. Один из пилотов - это "большой супермаркет", где мы на базе существующих гипермаркетов сокращаем непродовольственный ассортимент, включаем разные ресторанные зоны. Мы уже сделали несколько пилотов - в Петербурге, в Москве. Кроме того, мы планируем в ближайшее время запускать ряд других пилотов, не связанных с форматом "большого супермаркета", - сообщил глава Х5.

Х5 не единственная испытывает трудности в сегменте гипермаркетов: "Магнит" в прошлом году объявил, что откажется от развития гипермаркетов и переделает их в супермаркеты; "Лента" значительно снизила планы по открытию гипермаркетов на этот год; "О`Кей" замедлил рост сети с 2015 года и уже несколько лет пытается повысить эффективность существующих гипермаркетов.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. В 2018 году выручка компании выросла на 18,3%, до 1 трлн 532,537 млрд рублей. Группа, по данным на конец марта, объединяла 14,779 тыс. магазинов, включая 13,917 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 771 супермаркет "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель".