РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве

В московском представительстве нефтегазовой компании будут работать десять человек

Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия попросила венесуэльскую нефтегазовую госкомпанию PDVSA зарегистрировать юридическое лицо для работы московского представительства.

"Россия попросила нас некую регистрацию на бумаге - по регистрации PDVSA Russia в Москве, мы работаем над этим. Нам нужно учредить новый офис юридически", - сказал "Интерфаксу" министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

"Мы говорили, что офис будет в прошлом месяце, но мы задерживаемся", - сказал он, не уточнив, сколько еще времени понадобится.

Он напомнил, что Венесуэла решила перевести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву.

Кеведо отметил, что Москва предложила два здания на выбор, и Венесуэла уже выбрала одно, где будет располагаться офис PDVSA. "Мы уже открыли офис в Москве, но нам нужно перевести людей из португальского офиса", - сказал министр.

По его словам, сейчас идет процесс выбора главы российского представительства, рассматривается кандидат, работающий сейчас в Нидерландах.

В российском офисе PDVSA будет работать десять человек, добавил Кеведо.