Поиск

РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве

В московском представительстве нефтегазовой компании будут работать десять человек

РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве
Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия попросила венесуэльскую нефтегазовую госкомпанию PDVSA зарегистрировать юридическое лицо для работы московского представительства.

"Россия попросила нас некую регистрацию на бумаге - по регистрации PDVSA Russia в Москве, мы работаем над этим. Нам нужно учредить новый офис юридически", - сказал "Интерфаксу" министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

"Мы говорили, что офис будет в прошлом месяце, но мы задерживаемся", - сказал он, не уточнив, сколько еще времени понадобится.

Он напомнил, что Венесуэла решила перевести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву.

Кеведо отметил, что Москва предложила два здания на выбор, и Венесуэла уже выбрала одно, где будет располагаться офис PDVSA. "Мы уже открыли офис в Москве, но нам нужно перевести людей из португальского офиса", - сказал министр.

По его словам, сейчас идет процесс выбора главы российского представительства, рассматривается кандидат, работающий сейчас в Нидерландах.

В российском офисе PDVSA будет работать десять человек, добавил Кеведо.

Венесуэла Россия PDVSA

Новости по теме

Новости

Microsoft и Amazon задумались о переносе производства из Китая

Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

В России запустили эксперимент по документальному отслеживанию импорта

В России запустили эксперимент по документальному отслеживанию импорта

В Сбербанке сменился ответственный за развитие экосистемы

Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам

Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам

Минпромторг подписал СПИКи с несколькими автоконцернами

Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

"Рольф" будет оспаривать сделанную ФСБ оценку акций

ЦБ РФ объявил о завершении санации банка "ФК Открытие"

ФАС опровергла подорожание мяса в России на 10%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');