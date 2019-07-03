РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве
В московском представительстве нефтегазовой компании будут работать десять человек
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия попросила венесуэльскую нефтегазовую госкомпанию PDVSA зарегистрировать юридическое лицо для работы московского представительства.
"Россия попросила нас некую регистрацию на бумаге - по регистрации PDVSA Russia в Москве, мы работаем над этим. Нам нужно учредить новый офис юридически", - сказал "Интерфаксу" министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
"Мы говорили, что офис будет в прошлом месяце, но мы задерживаемся", - сказал он, не уточнив, сколько еще времени понадобится.
Он напомнил, что Венесуэла решила перевести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву.
Кеведо отметил, что Москва предложила два здания на выбор, и Венесуэла уже выбрала одно, где будет располагаться офис PDVSA. "Мы уже открыли офис в Москве, но нам нужно перевести людей из португальского офиса", - сказал министр.
По его словам, сейчас идет процесс выбора главы российского представительства, рассматривается кандидат, работающий сейчас в Нидерландах.
В российском офисе PDVSA будет работать десять человек, добавил Кеведо.