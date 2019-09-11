Венесуэльская PDVSA зарегистрировала офис в Москве

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Венесуэльская нефтекомпания PDVSA зарегистрировала офис в Москве в соответствии с российским законодательством, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

По его словам, PDVSA создала российское юридическое лицо. На прошлой неделе министр финансов Венесуэлы посетил московский офис PDVSA.

Кеведо также сообщил, что собирается приехать в Россию в октябре.

Между тем накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил: "На протяжении этого года мы наблюдаем все большую зависимость венесуэльской нефтяной компании PDVSA и венесуэльского режима от России, российского правительства и российской компании "Роснефть".

"Роснефть" предоставляет режиму Мадуро финансирование, поэтому "Роснефть" и Москва стали играть еще более важную роль в выживании режима Мадуро", - сказал он. - Думаю, переезд штаб-квартиры PDVSA хорошо это иллюстрирует".

Ранее в июле Кеведо сообщил, что Россия попросила компанию зарегистрировать юридическое лицо по российским законам. Тогда министр отметил, что офис в Москве на тот момент уже фактически открылся. По его словам, штат офиса составляет десять человек.

В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву из-за санкций США. 22 марта в Москву прибыла рабочая группа, которая начала поиски подходящего помещения.

В конце января Вашингтон запретил перечислять на счета PDVSA средств из США, где продается основная часть экспортируемой компанией нефти. Собственность PDVSA в США, где компании принадлежит три крупных НПЗ, была заблокирована. Гражданам США запретили сделки с компанией. Отменить санкции США обещали после демократической смены руководства Венесуэлы.