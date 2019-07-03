Microsoft и Amazon задумались о переносе производства из Китая

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - HP, Dell, Microsoft и Amazon задумались о переносе значительной части своего производства из Китая, сообщило в среду издание Nikkei со ссылкой на источники.

HP и Dell хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде. Перенос может начаться уже в конце третьего квартала.

Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo думают над переносом производства ряда игровых консолей и "умных" колонок. Dell уже запустила пилотное производство ноутбуков в Тайване, Вьетнаме и на Филиппинах.

Amazon и Nintendo рассматривают в качестве альтернативы Китаю Вьетнам, в то время как Microsoft присматривается к Таиланду и Индонезии.

Lenovo Group, Acer и Asustek Computer также думают над переносом мощностей.