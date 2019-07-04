В начале торгов индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,01-0,2%

Доллар прибавил 8 копеек, до 63,4 рубля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские торги в четверг открылись разнонаправленно. В первую минуту торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 2817,83 пункта, индекс РТС снизился на 0,01%, до 1401,41 пункта, цены "голубых фишек" изменились в пределах 2,2%, доллар прибавил 8 копеек, до 63,4 рубля.

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-3,4%, до 753,9 рубля и -3,3% "префы", до 642,7 рубля; дивиденды - 32,38 рубля на акцию каждого типа), "Аэрофлота" (-0,9%, до 103,68 рубля; дивиденды - 2,69 рубля на акцию), "Яндекса" (-0,8%), "Северстали" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%).

Растут котировки АФК "Система" (+2,2%), "Интер РАО" (+0,6%), "Распадской" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%, до 44 рублей).

3 июля основные индексы США обновили исторические максимумы, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США, а оптимизм подогревали новости, касающиеся выдвижения кандидатов на руководящие посты в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Федеральной резервной системе (ФРС), что укрепило ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС в будущем.

Обнародованные в среду данные аналитической организации ADP Research Institute, указали на менее значительный, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Число рабочих мест выросло на 102 тысяч при прогнозах роста на 140 тысяч после повышения всего на 41 тысяч в мае. Минтруда США опубликует официальные июньские данные о безработице в пятницу днем.

Минторговли США сообщило об увеличении дефицита внешнеторгового баланса страны в мае 2019 года на 8,4%, до $55,5 млрд, максимума с начала 2019 года. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне 2019 года упал до минимальных с июля 2017 года 55,1 пункта, при прогнозах снижения до 56 пунктов с майских 56,9 пункта.

В центре внимания трейдеров - выдвижение Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ. Она временно сложила с себя полномочия директора распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с этим выдвижением.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих ФРС. Уоллер, являющийся исполнительным вице-президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, считается сторонником стимулирующей кредитно-денежной политики. Шелтон, которая представляет США в ЕБРР и была экономическим советником Трампа в ходе его предвыборной кампании в 2016 году, в прошлом месяце заявила в интервью The Wall Street Journal, что Федрезерву, по ее мнению, следует немедленно снизить базовую процентную ставку.

В четверг в Азии также преобладает позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite теряет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,04%).

В центре внимания остается торговый спор США и Китая. Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу сообщил , что переговоры между Вашингтоном и Пекином могут возобновиться на следующей неделе.

Нефть утром в среду корректируется вниз после скачка накануне, но цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Сентябрьские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве торговались на уровне $63,13 за баррель (-1,1% к закрытию среды, рост на 2,3% за предыдущую сессию). Августовские фьючерсы на WTI к этому времени находились у отметки $56,67 за баррель (-1,2% и +1,9% накануне).

Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 5 единиц - до 788. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости). Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.