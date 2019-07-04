Переговоры США и Китая по торговле возобновятся на следующей неделе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Переговоры между США и Китаем по торговым разногласиям могут возобновиться на будущей неделе, сообщил журналистам экономический советник американского президента Ларри Кадлоу.

При этом он не назвал точной даты возобновления личных переговоров лидеров двух государств, заявив, что они начнутся "в ближайшее время" и что об этом будет объявлено дополнительно. "Я не знаю, когда точно. Они беседуют по телефону. Они будут общаться по телефону на следующей неделе и планировать личные встречи", - сказал он.

Переговоры между двумя сторонами прервались в мае после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он пытается пересмотреть уже практически готовое соглашение.

Решения о возобновлении переговоров удалось достичь на встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в японской Осаке. Президент США пообещал, что не будет вводить тарифы на китайские товары стоимостью $300 млрд, чем грозил ранее, а также смягчил ограничения для китайской компании Huawei.

Кадлоу отметил, что США занимают в этом вопросе гибкую позицию и не будут поднимать тарифы во время переговоров. "Надеемся, что Китай справится со своей задачей, закупив значительную часть американского импорта", - добавил он.