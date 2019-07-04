Почти половину россиян звали на прежнее место работы после увольнения

Почти треть в таких случаях отвечает отказом - это был бы шаг назад, показал опрос

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В России 45% трудящихся получали предложения вернуться на прежнее место работы, из них согласилась вернуться только треть, показал опрос экспертов портала Superjob.ru. Опрос провели с 18 по 22 июня среди 1600 взрослых россиян, имеющих опыт работы.

Принявшие предложение бывшего работодателя объяснили, что учитывали зарплату, возможность повышения в должности и карьерные перспективы.

29% из получивших предложение возвращаться отказались. Отказ они мотивировали низкой зарплатой и тем, что возвращение означало бы шаг назад в карьере.

Опрос показал, что женщинам предлагают вернуться чаще: из них такие предложения получали 48% опрошенных, у мужчин - 43%.