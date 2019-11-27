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Староосколец после увольнения год заправлял дальнобойщиков корпоративной топливной картой

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Старооскольские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего водителя одной из логистических компаний Оренбурга, который используя топливную карту, нанес компании ущерб почти на 4 млн рублей.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила, что в ноябре текущего года представитель службы безопасности оренбуржской компании обратился в полицию Старого Оскола с заявлением о похищении горючего с использованием корпоративной топливной карты.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний староосколец, ранее работавший в этой компании.

Как выяснилось, после увольнения он не сдал топливную карту и продолжал пользоваться ею в течение года. На различных АЗС Оренбургской, Воронежской и Белгородской областей мужчина предлагал водителям большегрузов заправиться по выгодной цене. Получая за горючее денежные средства, злоумышленник приобретал его по топливной карте организации, говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый в краже в особо крупном размере находится под подпиской о невыезде.

Белгородская область

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