Нефть Brent подорожала до $63,4 за баррель

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в ходе азиатской сессии в пятницу.

При этом по итогам недели котировки могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени подорожали на $0,08 (на 0,13%) - до $63,38 за баррель. В четверг их цена опустилась на $0,52 (на 0,81%), составив на закрытие $63,3 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,53 (на 0,92%) - до $56,81 за баррель. В четверг торговые площадки в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

С начала текущей недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI - около 3%.

Нефтяной рынок "попал в ловушку между сохранением сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи и угрозой глобальной рецессии", отмечает вице-президент по рыночному анализу Oanda Дин Поплвел.

Последние данные из США, показавшие, что запасы нефти в стране упали меньше прогноза, также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке, полагает он.

Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.