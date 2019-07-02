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Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти
Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, присоединились к решению организации о продлении сделки на 9 месяцев, сообщил глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

Министр энергетики РФ Александр Новак также рассказал, что делегаты ОПЕК+ единогласно одобрили долгосрочную Хартию о сотрудничестве ОПЕК+.

Накануне страны ОПЕК одобрили продление сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев - до конца марта 2019 года. При этом условия сделки пока остаются неизменными - страны ОПЕК должны сохранять ограничения по производству нефти на уровне 800 тысяч баррелей в сутки ниже относительно октября 2018 года. Страны не-ОПЕК должны сохранить ограничения по добыче на уровне 400 тысяч баррелей.

Между тем, совещание стран ОПЕК и не-ОПЕК еще не завершилось. На текущий момент идет заседание в узком составе.

ОПЕК

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