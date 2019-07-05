Сбербанк завершит продажу турецкой "дочки" в течение месяца

Сделка получила все необходимые разрешения регуляторов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.

По его словам, на сделку получены все необходимые разрешения от регуляторов России, Австрии Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Сбербанк продает 99,85% в Denizbank компании Emirates NBD за $2,76 млрд.

Стороны первоначально договорились о сделке в мае 2018 года, а в апреле уточнили детали соглашения.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.