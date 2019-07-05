Поиск

Сбербанк завершит продажу турецкой "дочки" в течение месяца

Сделка получила все необходимые разрешения регуляторов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.

По его словам, на сделку получены все необходимые разрешения от регуляторов России, Австрии Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Сбербанк продает 99,85% в Denizbank компании Emirates NBD за $2,76 млрд.

Стороны первоначально договорились о сделке в мае 2018 года, а в апреле уточнили детали соглашения.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.

Сбербанк Лев Хасис Denizbank Emirates NBD

Новости по теме

Новости

"Газпром" опроверг мифы об СПГ

"Газпром" опроверг мифы об СПГ

Топ-менеджеров "дочки" "Шереметьево" уволили из-за коллапса с багажом

Топ-менеджеров "дочки" "Шереметьево" уволили из-за коллапса с багажом

Смену руководства банка "Восточный" оспорили в суде

В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы

В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от "Газпрома" 1,5 млрд евро переплаты

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от "Газпрома" 1,5 млрд евро переплаты

Минтруд оставит запрет для женщин на сто профессий

Минтруд оставит запрет для женщин на сто профессий
Российско-украинский газовый конфликт

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Набиуллина заявила о достижении "структурного потолка" российской экономикой

Набиуллина заявила о достижении "структурного потолка" российской экономикой

Акции "Газпрома" подорожали до максимума с августа 2008 года

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');