Греф предсказал завершение в июле сделки по продаже Denizbank

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сделка по продаже Сбербанком турецкой "дочки" Denizbank арабскому банку Emirates NBD может быть закрыта до конца месяца, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, для завершения сделки есть все необходимое.

В начале июля первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис отмечал, что сделку одобрили все регуляторы - в том числе России, Австрии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд. Сейчас он продает 99,85% в Denizbank компании Emirates NBD за $2,76 млрд.