Структуры Прохорова заложили 100% СК "Согласие" в Совкомбанке

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ООО "Интерконсенто" и Onexim Holdings Ltd, подконтрольные Михаилу Прохорову, передали свои доли в уставном капитале страховщика "Согласие" в залог Совкомбанку. Это следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс".

Доли "Интерконсенто" и Onexim в "Согласии" (соответственно 58,3% и 41,7%) заложены в обеспечение обязательств по договорам о невозобновляемой кредитной линии, сказано в материалах.

Их доли в СК будут находиться в залоге до полного исполнения обязательств. Договор залога был заключен в конце июня.

В "Онэксиме" отказались от комментариев. В пресс-службе Совкомбанка не стали уточнять условия кредита, сославшись на банковскую тайну.

СК "Согласие" создана в 1993 году. В 2018 году ее прибыль выросла в 1,8 раза, до 3,2 млрд рублей. Премии страховщика сократились на 9%, до 29,9 млрд рублей. В структуре премий преобладали моторные виды страхования. Выплаты сократились на 17%, до 16,6 млрд рублей.