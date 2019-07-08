"Онэксим" заявил об отсутствии планов продавать "Согласие"

Кредит, по которому была заложена страховая компания, планируется закрыть до конца 2019 года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Группа "Онэксим" Михаила Прохорова, заложившая 100% СК "Согласие" по банковскому кредиту, довольна своим страховым активом и не собирается из него выходить.

О том, что Onexim Holdings и другая структура группы, "Интерконсенто", передали свои доли в уставном капитале "Согласия" в залог Совкомбанку в обеспечение обязательств по невозобновляемой кредитной линии, стало известно на прошлой неделе из материалов "СПАРК-Интерфакс". Договор залога был заключен в конце июня.

"Мы не собираемся продавать "Согласие". Это отличный актив. Мы лишь использовали его в качестве формального залога в рамках короткого финансирования наших внутрироссийских операций", - передал "Интерфаксу" через пресс-службу глава "Онэксима" Дмитрий Разумов.

"До конца 2019 года кредит будет закрыт, а залог снят", - заявил он.

СК "Согласие" создана в 1993 году, в 2018 году ее прибыль выросла в 1,8 раза, до 3,2 млрд рублей. Премии страховщика сократились на 9%, до 29,9 млрд рублей. В структуре премий преобладали моторные виды страхования. Выплаты сократились на 17%, до 16,6 млрд рублей.