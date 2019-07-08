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Глава "Росгосстраха" Николаус Фрай покинет компанию 1 сентября

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росгосстраха" Николаус Фрай покидает компанию с 1 сентября, несмотря на то, что срок его трудового контракта истекает в конце этого года, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По его словам, Фрай подал заявление об отставке. В качестве нового руководителя "Росгосстраха" рассматриваются две кандидатуры.

"Одна из них - экс-глава "ВТБ Страхования" Геннадий Гальперин. Компания в настоящее время проходит процедуру присоединения к "СОГАЗу". Второй кандидат - Николай Галушин, экс-президент "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК)", - сообщил собеседник "Интерфакса".

При этом он добавил, что "ни один из кандидатов пока не прошел всех необходимых уровней согласования".

Как сообщалось, Гальперин покинул группу "СОГАЗ" в мае этого года. Президент и председатель правления РНПК Галушин оставил свой пост с 1 июля 2019 года, однако остался членом наблюдательного совета РНПК.

Фрай официально вступил в должность генерального директора СК "Росгосстрах" 16 октября 2017 года. Он пришел в компанию из СК "Альянс" в конце мая 2017 года на должность главного управляющего директора.

Банк "ФК Открытие", санацией которого занимается ЦБ РФ, в августе 2017 года официально оформил контроль над "Росгосстрахом". Согласно информации страховщика, в прямом и косвенном распоряжении "Открытия" находится 94% акций компании. До этого конечными бенефициарами страховой компании были братья Данил и Сергей Хачатуровы.

"Росгосстрах" по итогам 2018 года получил чистую прибыль по ОСБУ в размере 5,55 млрд рублей против убытка в 55,6 млрд рублей в 2017 году.

Росгосстрах Николаус Фрай

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